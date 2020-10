Em nove meses, embarques de carne suína superam todo o ano de 2019;

Levantamentos da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) mostram que as exportações brasileiras de carne suína (considerando todos os produtos, entre in natura e processados) totalizaram 764,9 mil toneladas nos nove primeiros meses de 2020 — número que supera em 42,9% o total embarcado pelo setor no mesmo período de 2019 (534,9 mil toneladas). O saldo acumulado em 2020 supera, inclusive, as exportações totais do ano passado, quando foram embarcadas 750 mil toneladas.

O mesmo desempenho também pode ser verificado no saldo em dólares das exportações. Entre janeiro e setembro, as vendas de carne suína do Brasil alcançaram US$ 1,677 bilhão. O valor é 51,9% maior que o resultado verificado entre janeiro e setembro de 2019 (US$ 1,103 bilhão). No acumulado de 2020, o valor também está acima de toda a receita obtida no ano passado, quando o total ficou em US$ 1,597 bilhão.

Considerando apenas o mês de setembro, as vendas de carne suína para o exterior totalizaram 86,5 mil toneladas, volume 33% superior ao registrado no mesmo período de 2019 (65 mil toneladas). Em receita, a alta mensal é de 34%, com US$ 188,5 milhões no nono mês de 2020, contra US$ 140,5 milhões em setembro do ano passado.

A Ásia segue como principal promotor das exportações setoriais neste ano (janeiro a setembro). A China, maior importadora da carne suína brasileira, aumentou suas compras em 133% no total deste ano em comparação com 2019, chegando a 376,7 mil toneladas. Em segundo lugar, Hong Kong importou 131,6 mil toneladas (+14%). Cingapura, com 41,9 mil toneladas (+61%) ficou em terceiro lugar. Já o Vietnã aumentou suas importações em 205%, com 32,9 mil toneladas embarcadas em 2020.

“Temos boas expectativas quanto à manutenção deste ritmo ao longo dos próximos meses. Os indicativos fortalecem as previsões da ABPA de alcançarmos número próximo de 1 milhão de toneladas exportadas em 2020. Isto, sem impactar na oferta de produtos para o consumidor brasileiro”, analisa Ricardo Santin, presidente da ABPA.