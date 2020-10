Começa a colheita do trigo no RS

A colheita do trigo já começou no Noroeste do Rio Grande do Sul, primeira região a plantar a nova safra. Segundo a Emater, 1% da área cultivada com o cereal no Estado já foi colhida. A maior parte das lavouras (55%) encontra-se na fase de enchimento de grãos.

De acordo com a Emater, a última semana apresentou tempo seco, dias ensolarados, grande amplitude térmica e precipitações com intensidade variável no Estado, que contribuíram para o desenvolvimento da cultura. Em algumas localidades, nas regiões de baixadas, a queda acentuada de temperatura provocou a formação de geada de fraca intensidade, que não chegou a prejudicar os cultivos.

Os grãos das primeiras lavouras colhidas de trigo apresentaram pH abaixo de 78, considerado de baixa qualidade. As fortes geadas de agosto promoveram danos que reduziram a estimativa de produtividade. A dimensão do dano real está sendo avaliada com maior precisão durante as vistorias de Proagro, que já chegam a mais de 700 solicitações. As áreas afetadas correspondem às lavouras com variedades mais precoces e às implantadas na abertura do período de zoneamento agrícola de risco climático. A produção ainda está indefinida. Nas áreas que estavam em desenvolvimento vegetativo no momento das geadas, a recuperação evidencia muito bom aspecto.

Nas lavouras de verão, as precipitações da semana favoreceram o desenvolvimento dos cultivos já implantados, contribuindo para o reestabelecimento dos níveis de umidade dos solos e para o aumento no volume dos reservatórios de água, principalmente para o cultivo da safra de arroz irrigado. Em geral, seguem os preparos de áreas para as plantações.

Nos municípios da regional da Emater de Santa Rosa, os reflexos da estiagem do verão passado incidem nas decisões para a safra atual, com tendência de implantação precoce de lavouras. O início dos plantios está previsto para a segunda quinzena de outubro. Na de Ijuí, intensifica-se o preparo de áreas onde há culturas de cobertura de inverno. De acordo com o zoneamento agrícola de risco climático para a cultura, produtores estão optando por iniciar a semeadura a partir da segunda quinzena de outubro.

Os plantios do milho se intensificam no Estado. Algumas localidades ficaram impedidas de avançar devido ao risco de formação de geadas com a queda da temperatura e diante da distribuição irregular das precipitações que não permitiram alcançar as condições ideais de umidade dos solos.