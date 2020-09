Agptea elege nova diretoria para gestão 2020/2024

A Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola (Agptea) realizou, quinta (24) e sexta-feira (25), Assembleia Geral Ordinária e eleições para a Diretoria e Conselho Fiscal Gestão 2020/2024. O atual presidente da entidade Fritz Roloff foi reconduzido ao cargo. A posse ocorreu na sexta-feira (25) e a votação foi feita em uma plataforma virtual com link disponibilizado no site da Associação e acompanhada por uma auditoria oficial independente.

A Assembleia Geral realizada de forma online devido à pandemia causada pelo Coronavírus contou com cerca de 150 participantes. Deste total, mais de 80 pessoas votaram na chapa única que foi eleita por unanimidade. A nova diretoria foi constituída com base nas regras estatutárias, sendo que os cargos de presidente e vice-presidente têm que ser necessariamente ocupados por professores do Ensino Técnico ligados ao Ensino Agrícola. Roloff, em nome da Diretoria, agradeceu a todos o apoio recebido durante o processo. “Acredito que poderemos desenvolver muitas das nossas ações”, enfatizou.

Durante a Assembleia Geral foram divulgadas as principais metas para os próximos quatro anos. Entre elas estão a ampliação das parcerias com as escolas para requalificação dos espaços pedagógicos e físicos, a formação de grupo de trabalho de Gestão Política para reivindicar direitos, melhorias e iniciar a discussão da viabilidade de criação do Instituto Estadual de Ensino Agrícola, e também a reivindicação da construção de Quadro de Pessoal específico para as Escolas Agrícolas. Roloff colocou, ainda, a busca para ampliar cada vez mais a formação de cursos de Licenciatura em Ciências Agrárias, Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado. “Para isto, já existem tratativas com algumas Universidades”, informou.

Confira a nominata

Presidente: Fritz Roloff

Vice-Presidente Administrativo: Celito Luiz Lorenzi

Vice-Presidente de Assuntos Educacionais: Danilo Oliveira da Silva

Vice-Presidente de Assuntos Sociais: Henrique dos Reis Noronha

Tesoureiro Geral: Carlos Fernando Oliveira da Silva

Primeiro Tesoureiro: Ivanoi da Fontoura Brito

Secretário Geral: Gilberto Sidnei dos Santos

Primeiro Secretário: Denise Oliveira da Silva

Conselho Fiscal

Titulares

Francisco Rosa Pereira Neto

Dauri Ferreira Vagehti

Mário Ubaldo Barcelos

Suplentes

Getúlio de Souza Antunes

César José Pinz dos Santos

Elenice Maria Domingues Cichocki Iuhniseki