Animais apreendidos em Santa Vitória do Palmar são abatidos

Fiscais da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) acompanharam, nesta quinta-feira (24), o abate sanitário de 15 animais apreendidos em ação realizada com a Polícia Civil no último dia 10, na localidade de Espinilho, em Santa Vitória do Palmar. O abate ocorreu em um frigorífico sob inspeção estadual em Pelotas. Na próxima semana, a carne será doada a entidades beneficentes do município onde foi feita a apreensão dos animais.

Durante a operação realizada no dia 10, as equipes do Programa Sentinela, da Seapdr, da Delegacia de Combate aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab) de Camaquã e da delegacia de Santa Vitória do Palmar apreenderam 21 bovinos sem procedência em uma propriedade que também não tinha cadastro na inspetoria local.

Seis animais tiveram seus verdadeiros proprietários identificados e foram restituídos. Os 15 animais restantes foram abatidos, sob fiscalização do Serviço Veterinário Oficial. “A carne é apta para consumo humano. As carnes tiveram que ser desossadas, em função de não termos o conhecimento da origem dos animais e o osso representar risco à febre aftosa”, explica Francisco Nunes, chefe da Divisão de Controle e Informações Sanitárias e coordenador do Programa Sentinela na Seapdr.