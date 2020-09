Plantio e preparo de áreas de verão avançam no RS

Os plantios dos cultivos de verão (soja, milho, arroz e feijão) avançaram nas regiões em que as precipitações não acarretaram em excesso de umidade do solo. De acordo com o Informativo Conjuntural da Emater, divulgado na quinta-feira (24), na região de Soledade há áreas de milho sendo semeadas, em emergência e em desenvolvimento vegetativo.

Lavouras de milho estabelecidas mais no cedo apresentam ótimo crescimento e desenvolvimento. Estão sendo realizados os tratos culturais de adubação nitrogenada em cobertura e o controle de plantas daninhas com produtos pós-emergentes.

Na região de Ijuí, segue lento o preparo das áreas de soja nas quais há cultura de cobertura de inverno. No momento, a atenção está voltada para o controle de ervas daninhas antes do plantio, conforme o manejo planejado das culturas antecessoras.

Nas regionais da Emater de Bagé, Pelotas, Soledade e Porto Alegre, produtores de arroz intensificam os preparos do solo e dão continuidade aos plantios. Na região de Bagé, a água disponível nos reservatórios é fator limitante para o desenvolvimento da safra 2020-2021. As chuvas das três últimas semanas trouxeram pequena melhora nos volumes acumulados, mas ainda são insuficientes para atingir os volumes ideais.

Nas regiões de Frederico Westphalen, Ijuí, Pelotas e Porto Alegre, segue o plantio do feijão. Na de Frederico Westphalen, parte da cultura semeada está em germinação, com as demais áreas em desenvolvimento vegetativo. Os produtores realizam adubações em cobertura.

Frutícolas

Na regional da Emater de Santa Rosa, produtores de citros realizam tratos culturais nas áreas, como roçadas e aplicação de produtos agroecológicos para manter a sanidade dos pomares. Colheita da laranja Valência em andamento; a venda é realizada em residências, bares e restaurantes dos municípios produtores e arredores. Em Porto Xavier, a produção de abacaxi será bastante afetada, o que influenciará na oferta da fruta na região. Segue a implantação de melancia e melão.

Olerícolas

Na regional de Ijuí, as condições de alta umidade e baixa insolação diminuíram o ritmo de crescimento das olerícolas, mas sem comprometerem a qualidade. A queda de granizo ocorrida com mais intensidade na sede do município, provocou estragos maiores nas plantações e estruturas, e nos demais municípios da região houve pequenos danos nas olerícolas. O retorno da umidade no solo proporcionou novos transplantios e semeaduras entre sexta e sábado, dando continuidade ao escalonamento de plantio planejado. Folhosas seguem com boa produção, principalmente em ambiente protegido, atendendo a demanda da região. Produto de boa qualidade, boa sanidade e baixa incidência de pragas.

Pastagens

Em todo o Estado, as condições da semana foram muito favoráveis ao desenvolvimento das pastagens, permitindo o rebrote das forragens nativas e das pastagens cultivadas, como as aveias e o azevém, que já estão em final de ciclo. O calor ameno e a chuva trouxeram a umidade necessária ao solo nas áreas de pastejo, principalmente nas áreas onde foi feita a sobressemeadura de azevéns de ciclo mais longo, proporcionando maior oferta forrageira.

As temperaturas mais amenas têm estimulado a retomada do crescimento das espécies de clima quente, como os campos nativos e cultivados perenes (com espécies de braquiárias, panicuns e tíftons) e o plantio de espécies anuais de verão, como capim sudão e milheto. Apesar das condições favoráveis, ainda há riscos de excesso de chuvas ou de geadas, como ocorreu em alguns locais nos últimos dias.

O clima da semana foi favorável ao pastoreio, e a redução do excesso de umidade beneficia principalmente as áreas de descanso nos potreiros, diminuindo os danos ao solo encharcado. Em diversas regiões administrativas da Emater, os produtores estão iniciando o plantio do milho para silagem e já realizam o ensilamento do trigo.