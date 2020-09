FecoAgro/RS elege diretoria para o período 2020/2023

Em assembleia realizada nesta terça-feira (22), na sede da CCGL em Cruz Alta, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS) elegeu sua diretoria para o período 2020/2023. Por aclamação, o atual presidente, Paulo Pires, foi reconduzido ao cargo, tendo como vice Darci Hartmann, de Cruz Alta.