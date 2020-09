BRF emite US$ 500 milhões em títulos de dívida com vencimento em 30 anos

A maior exportadora global de frango, a brasileira BRF, fez nesta quinta-feira (17) sua primeira emissão de títulos de dívidas no exterior, com valor de US$ 500 milhões. Os títulos (bonds) tem vencimento para 30 anos. Por nota, a companhia informou que a demanda de investidores superou "em aproximadamente 10 vezes o valor emitido".

“Essa operação demonstra a forte confiança do mercado em nosso negócio, que vem melhorando consistentemente seu desempenho, em nossa disciplina financeira e no planejamento estratégico de longo prazo”, afirmou o vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores da BRF, Carlos Moura, na nota.

Os sênior notes emitidos vencem em 21 de setembro de 2050 e serão remunerados em 5,75% ao ano com juros pagos semestralmente, a partir de 21 de março de 2021, detalhou a empresa, que indicou ainda o fato de ser a primeira emissão de bonds com 30 anos "por uma empresa brasileira sem grau de investimento, de acordo com as agências de classificação de riscos".

dívida líquida é de mais de R$ 15 bilhões Parte dos recursos líquidos captados irá para amortizar dívidas. Segundo balanço da empresa do segundo trimestre de 2020, a

O que não for alocado para abater passivo será destinado "a propósitos corporativos gerais", informou a BRF, por nota.

A companhia detalhou que, na quitação de dívidas, podem ser usados todo ou em parte as 5.875% Senior Notes com vencimento em 2022, as 2.750% Senior Euro Notes com vencimento em 2022, as 3.95% Senior Notes com vencimento em 2023 e as 4.75% Senior Notes com vencimento em 2024, todas de emissão da companhia, e as 4.350% Senior Notes com vencimento em 2026, de emissão de sua subsidiária, BRF GmbH.