Cotrijal comemora 63 anos de fundação

Considerada a maior cooperativa agropecuária do Rio Grande do Sul, com 7,8 mil associados e presente em 32 municípios, a Cotrijal Cooperativa Agropecuária e Industrial, de Não-Me-Toque (RS). chega aos 63 anos de fundação nesta segunda-feira, numa trajetória marcada pela promoção do desenvolvimento econômico e social no Estado.

Para comemorar a data, a Cotrijal vai brindar com associados, colaboradores, clientes, fornecedores e a comunidade durante evento online na noite de hoje. 14 de setembro. A programação se inicia às 19h30 e terá shows musicais, participação dos associados e de personalidades, com transmissão pelo canal do YouTube e também pelo Facebook da Cotrijal.

O evento também marcará o lançamento da campanha comemorativa aos 63 anos e terá conteúdo que destaca a importância da presença da cooperativa na região. “É um presente para todos aqueles que fazem a Cotrijal ser forte e valorizam a sua cooperativa”, destaca o Nei César Manica, que preside a cooperativa há 25 anos.

Mânica atribuiu a performance da Cotrijal no cenário cooperativista à gestão profissional realizada ao longo dos anos, assim como a atuação do Conselho de Administração e a fidelidade dos produtores associados. “Todos eles são responsáveis por dar suporte e permitir a expansão da Cotrijal”, afirmou.

Fundada em 1957, a Cotrijal mantém 56 unidades de recebimento de grãos, além de unidade de beneficiamento de sementes, fábrica de rações, complexo de 20 lojas, nove supermercados e um atacado.