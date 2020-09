Conab prevê safra de trigo 22,2% maior no RS

A área plantada com trigo no Rio Grande do Sul deve chegar a 930,2 mil hectares, um aumento de 26,4% em relação aos 735,9 mil hectares de 2019. A expectativa foi divulgada nesta quinta-feira (10) no 12º Levantamento de Grãos realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Com uma previsão de produtividade de 2,9 mil quilos por hectare, a Conab estima uma safra de cerca de 2,7 milhões de toneladas de trigo no Estado, crescimento de 22,2% ante a produção do ano passado (2,2 milhões de toneladas).

Com essa previsão para a safra de inverno, a colheita total de grãos no Rio Grande do Sul no ciclo 2019/2020 deve alcançar 27,024 milhões de toneladas, uma queda de 24,8% ante a produção de 35,922 milhões de toneladas da safra 2018/2019. A quebra deve-se aos efeitos da estiagem nas lavouras de verão, especialmente na soja (queda 40,4%, com colheita de apenas 11,443 milhões de toneladas) e no milho (redução de 31,8%, com produção de 3,935 milhões de toneladas).

Em todo o Brasil, a Conab espera uma safra de grãos recorde 257,8 milhões de toneladas no período 2019/2020. O volume é 4,5% ou 11 milhões de toneladas superior ao da safra passada. Quem puxa o desempenho positivo são a soja, o milho e o algodão.