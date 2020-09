Expointer Digital de máquinas recebeu mais de 40 mil acessos, de acordo organizadores

contatos internacionais estão entre os destaques da edição digital A Expointer Digital Máquinas Agrícolas, realizada entre 29 de agosto a 6 de setembro, recebeu em seu portal 42 mil acessos de 27 países e de todo os Estados do Brasil. Os, de acordo com os organizadores, que não divulgaram os dados de vendas até o momento.

Estão na lista Estados Unidos, Uruguai, Argentina, Paraguai, Portugal, Reino Unido, Itália, China, Bolívia, Colômbia, Alemanha, França, Guatemala, Irlanda, Moçambique, Canadá, Dinamarca, Espanha, Finlândia, Indonésia, Israel, Índia, Japão, Líbano, Nepal, Peru e Turquia.

“Houve visitas de países que nem imaginávamos. Estávamos acostumados com a presença de compradores dos países vizinhos e dos demais estados brasileiros, mas no ambiente virtual houve uma explosão”, reforça o presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers), Cláudio Bier.

Bier destaca, ainda, que a Expointer Digital trouxe um grande aprendizado para o segmento, e que o modelo digital veio para ficar e completar o presencial.

"Agricultores e empresas não estavam acostumados com este formato. A partir de agora, teremos a Expointer física junto com a digital ”diz Bier.

O volume de negócios fechado pelos 21 expositores não foi informado. O Simers alega que muitas empresas estão contabilizando os valores e como o portal seguirá aberto até 4 de outubro, vendas ainda serão realizadas.