Feira do Azeite acontece neste fim de semana em Porto Alegre

A edição de setembro da Feira do Azeite extravirgem em Porto Alegre acontece neste sábado (5). Em sua terceira edição, o evento acontece após cancelamentos relacionados à pandemia do novo coronavírus.

A feira ocorre das 8h às 12h, no pátio da Secretaria da Agricultura (avenida Getúlio Vargas, 1384). Por decreto municipal, o distanciamento será cumprido com a disposição de bancas de azeites com 10 metros de espaçamento. Também não haverá degustações, para evitar aglomerações.

Produtores de diferentes regiões do Rio Grande do Sul apresentam suas iguarias aos consumidores. Aproximadamente 20 rótulos de azeites extravirgem serão expostos, muitas premiados internacionalmente.

A Feira do Azeite é uma iniciativa do Instituto Brasileiro da Olivicultura (IBRAOLIVA) em parceia com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR-RS). O evento ocorre desde abril de 2019.