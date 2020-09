Entidades garantem abastecimento após manutenção da TEC do arroz

Após a Câmara Setorial do Arroz do Ministério da Agricultura aprovar, terça-feira (1), a manutenção da Tarifa Externa Comum (TEC) de 10% para importação do arroz em casca e de 12% para o grão beneficiado, a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) e a Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul (Federarroz) se manifestaram sobre a situação da safra e o abastecimento do produto no mercado.

Em nota, as entidades afirmaram que vão orientar os produtores gaúchos para evitar qualquer risco de desabastecimento. "Temos o compromisso da manutenção da segurança alimentar à população brasileira e de não criar distorções que possam afetar o equilíbrio do mercado como ocorreu em anos anteriores, afetando negativamente o setor produtivo", diz o documento.