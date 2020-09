Novo empreendimento enoturístico abre as portas na serra gaúcha

Abre as portas nesta semana, em Bento Gonçalves, a vinícola Cave do Sol, localiza no km 20 da RS-444, em uma área total de 36,6 mil metros quadrados. Dos 5,1 mil metros quadrados de área construída, 2,4 mil são destinados ao enoturismo.

A vinícola abre dia 4 de setembro em modelo soft opening, com atendimento de sexta a domingo, em um empreendimento da família Passarin. Diretor presidente da Cave do Sol, Arnaldo Passarin é paulista mas tem 66 anos de “safras” já vividas no Rio Grande do Sul.

Idealizador e presidente da Associação dos Produtores de Suco Puro, Passarin comprou o terreno no Vale dos Vinhedos há 23 anos e com a Cave do Sol, avança no enoturismo. Na Cave do Sol será possível fazer três tipos de visitas, que vão de 40min a 1h10min, guiados por enólogos e sommeliers.

Inicialmente, quatro linhas estarão no mercado, partindo da superior Cave do Sol, passando pela Solar do Vale e Vulcano, até chegar a Monarca. Mas os ícones – homenagem feita pela família - são batizados com os nomes de Capitão Chico, como Arnaldo Passarin é chamado, e Vitória Lúcia. O primeiro se trata de um vinho tinto 100% Cabernet Sauvignon. O segundo, que carrega o nome das mães de Arlete e Arnaldo, respectivamente, é um espumante Nature Método Tradicional. Ao todo, são 34 rótulos entre espumantes, vinhos e suco de uva.

Os vinhos, espumantes e sucos da Cave do Sol são elaborados com uvas cultivadas na Serra Gaúcha, Campanha Gaúcha e Serra do Sudeste, compondo um portfólio rico em diversos terroirs, atendendo variados estilos.