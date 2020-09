Seminário debaterá o consumo de milho pelas cadeias produtivas no RS

setor da proteína animal é um dos impactados pelos preços aquecidos e pela alta demanda, reforçada pela indústria do etanol e exportações. O 5º Seminário do Pró-Milho/RS, promovido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) e pela Emater/RS-Ascar, ocorrerá nesta quarta-feira (2), às 9h, por meio de videoconferência. A pauta do encontro será "Visão e expectativa de consumidores de grãos no Rio Grande do Sul”. Oé um dos impactados pelos preços aquecidos e pela alta demanda, reforçada pela indústria do etanol e exportações.

A abertura será realizada pelo secretário Covatti Filho, e contará também com o presidente da Emater/RS-Ascar, Geraldo Sandri; o presidente executivo da Asgav/Sipargs, José Eduardo dos Santos; o diretor executivo do Sips, Rogério Kerber; e do presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin.

As inscrições são gratuitas e podem se feitas pelo link https://cutt.ly/5webforms. O acesso será via You Tube do Rio Grande Rural pelo link https://cutt.ly/5promilho, ou pelo Facebook da Emater/RS-Ascar.

O evento terá como palestrantes o diretor de Políticas Agrícolas e Desenvolvimento Rural da Seapdr, Ivan Bonetti; a superintendente do Ministério da Agricultura no Rio Grande do Sul, Helena Rugeri; e o sócio-diretor de Consultoria da Cogo Inteligência em Agronegócio, Carlos Cogo. Debatedores: diretor de Suprimentos de Commodities da JBS/Seara Alimentos, Arene Trevisan; e presidente executivo da Cooperativa Dália Alimentos, Carlos Alberto Freitas.