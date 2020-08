Expointer virtual de máquinas agrícolas tem 3,9 mil acessos no final de semana

No primeiro final de semana da Expointer Digital Máquinas Agrícolas, dias 29 e 30/08, foram registrados 3.910 acessos ao portal, de acordo com balanço divulgado hoje pelo Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers).

Os acessos são de visitantes de diferentes Estados e de fora do Brasil, segundo os organizadores. Na lista cidades há registros dos três Estados da Região Sul, além de SP, Brasília, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e até mesmo da Bahia, Pernambuco e Amapá, entre outros. Houve acessos também do Uruguai, Argentina, Bélgica, Alemanha, França, Paraguai, Portugal, Itália, Estados Unidos e Venezuela.

A feira digital teve início no sábado (29) e seguirá recebendo acessos até o dia 6 de setembro. Ainda que o número de empresas tenha ficado aquém do esperado inicialmente pelo Simers, os organizadores destacam que novas adesões ainda podem ser feitas. A Expointer Digital pode ser acessada pelo endereço expointerdigitalagro.com.br. O volume de negócios fechados na feira digital será divulgado após o encerramento.