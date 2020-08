Expointer Digital de máquinas agrícolas aquece os motores neste sábado

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Começa neste sábado (29), virtualmente, a Expointer Digital de Máquinas Agrícolas, organizada pelo Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers). Sem um número ainda fechado de participantes, a feira virtual, de acordo com o sindicato, seguirá recebendo adesões até o dia 6 de setembro. O Simers, porém, não divulga o número de expositores já confirmados.

A Expointer Digital poderá ser acessada a partir da manhã deste sábado pelo endereço expointerdigitalagro.com.br. De forma virtual, o Simers reunirá alguns expositores do setor de máquinas e implementos, mas os visitantes poderão sentir falta dos principais fabricantes. O maior destaque será o estande virtual da John Deere, única entre as principais montadoras internacionais que confirmou presença com um estande virtual. A companhia se apresenta, por meio de sua plataforma John Deere Conecta soluções para diferentes perfis de agricultores, dos familiares aos de grande porte.

No ambiente virtual, o espaço da multinacional se assemelha a um pavilhão de exposições e é dividido em quatro ambientes: máquinas, pós-vendas, agricultura de precisão e informações sobre a empresa, com um chat para contato e esclarecimento de dúvidas, consultas de opções financeiras como o Banco e o Consórcio John Deere e descontos. Durante a Expointer Digital, os visitantes poderão conversar on-line com o concessionário e receber orientações e sanar dúvidas sobre os equipamentos.

A feira é um aquecimento, de certa forma, uma feira virtual mais robusta organizada pelo setor de animais e programada para entre 26 de setembro e 4 de outubro, com remates e competições. No Parque Assis Brasil, em Esteio, o evento reunirá animais de raça, como bovinos e equinos, para a realização de premiações, disputas em pista e leilões.

Durante a exposição de animais o acesso ao parque será permitido apenas a criadores, tratadores, ginetes e jurados_ mas com programação transmitida pelas redes sociais. Neste sábado o Parque Assis Brasil completa 50 anos. Apesar da data histórica, não há nenhuma solenidade presencial, devido à pandemia, e também não haverá programação virtual por parte da Secretaria da Agricultura em alusão ao aniversário do local.