Federasul prorroga inscrições para o Vencedores do Agronegócio

Foram prorrogadas as inscrições para o 8º Prêmio Vencedores do Agronegócio e o 4º Prêmio Elas no Agro, promovidos pela Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul). As inscrições encerram no dia 30 de agosto.





O Prêmio Vencedores do Agronegócio e Elas no Agro identificam e valorizam as iniciativas do setor primário que contribuem para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Poderão participar instituições públicas ou privadas que estejam operando ou tenham ramificações de produtos e serviços na cadeia do agronegócio.





O prêmio é dividido em cinco categorias: Antes da Porteira, voltada à indústria de insumo, máquinas e equipamentos; Dentro da Porteira, para produção agropecuária e agroindústria; Depois da Porteira, voltado à distribuição e ao serviço de apoio ao agronegócio; Sustentabilidade, nas áreas social, econômica a ambiental; e Elas no Agro, que destaca a liderança feminina pelo relevante trabalho no cenário do agro.





A ficha de inscrição, o regulamento e o roteiro para elaboração de cases estão disponíveis no site federasul.com.br/agro2020





Diante do cenário de pandemia, o evento será realizado de forma virtual.