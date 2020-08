Criadores da raça Holandesa fazem treinamento virtual de ferramenta de controle

A Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando) está realizando capacitação virtual junto aos seus associados para a utilização da ferramenta Web+Leite. Antes realizado presencialmente pelos técnicos da entidade quando das visitas aos criadores, devido à situação de emergência sanitária causada pela pandemia do Coronavírus, foi preciso adaptar o atendimento de forma a atualizar os produtores.

Segundo o técnico da Gadolando, Yago Machado, esse método não prejudica em nada a eficiência do treinamento, possibilita discussões entre o técnico e o produtor e pode ser realizado em qualquer lugar desde que haja internet. "A capacitação de nossos associados é fundamental para que possamos atualizá-los na plataforma de gestão de rebanho disponibilizada aos nossos sócios, o Web+Leite", salienta.

Machado ressalta que, além de dar autonomia aos produtores, para que possam realizar os Registros Genealógicos, na plataforma é possível, desde que abastecida corretamente, realizar a gestão do rebanho, onde é possível verificar gráficos da produção de leite individual dos animais, observando as características qualitativas da produção, o impacto de cada animal no tanque, da mesma forma que é possível obter diferentes relatórios dos animais em reprodução. "Os resultados da Classificação Morfológica são listados automaticamente na plataforma, podendo verificar a pontuação de cada característica em cada animal, melhorando o direcionamento de acasalamentos e com isso é possível melhorar características morfológicas que impactam significativamente na produtividade e longevidade dos animais", informa.

Criador de gado leiteiro, João Augusto Rubin Rosback, de Pinhal Grande (RS), fez o treinamento online. O produtor aprovou a modalidade feita de forma online. "Foi uma baita experiência, tanto na parte de registros quanto na parte de controles. O técnico transmitiu de forma didática como funciona o programa e foi de grande valia, pois remete ao controle dos animais", salienta.

O treinamento está disponível para todos os associados que tenham interesse, marcando data e horário com os técnicos.