ABCCC realiza última prévia morfológica neste final de semana em Esteio

A última atividade de seleção da raça que formará as fileiras da 1ª Exposição Nacional da Raça Crioula se aproxima. De 21 a 23 de agosto, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), acontece a última de um total de três prévias deste ciclo 2020. Os exemplares da Prévia RS 02 serão avaliados pelo trio de técnicos composto por Carlos Marques Gonçalves Neto, Daniel Rossato Costa e Luciano Corrêa Passos. O supervisor técnico será Rodrigo Albuquerque Py.

Após as duas primeiras prévias, das Regiões 5, 7 e 8 e RS 01, que somadas pré-selecionaram 207 exemplares, a terceira e última Prévia RS 02 vai seguir a mesma dinâmica das anteriores: inclui o protocolo sanitário e de distanciamento social que combate a proliferação do novo coronavírus. Os expositores dos animais são liberados para ingressar no parque de acordo com as categorias avaliadas em pista, no dia correspondente à programação. Dessa forma, a equipe responsável por cada exemplar, com acesso autorizado para tal, poderá assistir à prova somente no dia em que seu respectivo box estiver em apresentação. Ou seja, após o término da avaliação, os animais são liberados para deixar o parque, evitando aglomeração.

Ao todo, o ciclo 2020 da Morfologia conta com três atividades Prévias e, ao final de cada uma delas, é anunciada a lista de animais que seguem na disputa por uma vaga na Exposição Nacional da Raça Crioula, em Esteio (RS). A lista geral dos animais confirmados a participar da final será divulgada na semana posterior à última Prévia do calendário oficial. As arquibancadas permanecerão vazias, mas o público do Cavalo Crioulo vai poder acompanhar novamente a atividade de seleção da raça por meio da transmissão, ao vivo, via internet. É possível assistir à Prévia no site, Facebook e Youtube oficiais da ABCCC, a partir das 14h de sexta-feira 21 de agosto, com o início das avaliações morfológicas.