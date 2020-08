Fórum Norte Gaúcho da Soja terá edição online

A sétima edição do Fórum Norte Gaúcho da Soja, neste ano, será realizada de forma online, devido à pandemia do novo coronavírus, e acontece de 26 a 28 de agosto, a partir das 19h, no canal de youtube do Fórum Norte Gaúcho. Além das palestras gravadas, que serão disponibilizadas no dia 28, haverá uma live em que os participantes poderão interagir e sanar dúvidas.

Para ter acesso ao conteúdo do evento basta acessar o link https://bit.ly/youtubeforumnortegaucho e inscrever-se no Canal. Ao se inscrever o participante deve ativar as notificações da página, clicando sobre o "sininho", a fim de ser avisado assim que os vídeos forem publicados.

Entre os temas que serão abordados nesta edição estão clima, mercado e viabilidade econômica da soja, manejo do solo, perspectivas para a próxima safra, doenças da cultura e manejo da soja.

O evento é promovido pelo Sindicato Rural de Getúlio Vargas; Associação Comercial, Cultural, Industrial, de Agropecuária e de Serviços de Getúlio Vargas; Prefeitura de Ipiranga do Sul; Emater/RS-Ascar, parceira da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr); Associação dos Engenheiros Agrônomos da Regional Getúlio Vargas e Centro Universitário Ideau (Unideau). São patrocinadores do evento a Olfar, Pionner, Sicredi, Banco do Brasil, Adubos Coxilha, Bayer, Intacta RR2 Pro, Roundup e Cotrijal.