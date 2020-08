Ministério da Agricultura formaliza RS como zona livre de aftosa

Comitiva do Rio Grande do Sul se reuniu nesta quarta-feira (19), em Brasília, com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para a formalização do Rio Grande do Sul como zona livre da febre aftosa sem necessidade de vacinação. O governador Eduardo Leite e a ministra assinaram um termo de compromisso pela manutenção do Estado nessa condição, oficializada pelo ministério na semana passada, mediante instrução normativa.