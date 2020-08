Exportação de aves do Rio Grande do Sul cresce 34,3% no ano

A avicultura gaúcha exportou um total de 390,9 mil toneladas de carne de frango entre janeiro e julho deste ano. O volume representa crescimento de 34,3% comparado com o mesmo período do ano anterior.

Em receita, as exportações avícolas gaúchas atingiram um faturamento de US$ 536,3 milhões, registrando um crescimento de 17,2% também sobre igual período de 2019.

“Estes números refletem a recuperação das exportações avícolas do Rio Grande do Sul mesmo com os entraves da pandemia”, comenta o presidente-executivo da Asgav, Eduardo Santos.

Nacionalmente, a avicultura exportou 2,4 milhões de toneladas de carne de frango de janeiro a julho deste ano, registrando um avanço de 0,5% comparado com os mesmos meses de 2019 e no faturamento um recuo de -11,4% atingindo a faixa de US$ 3,6 bilhões.

Apesar de queda em junho, setor acumula ganhos no ano. Imagem: Reprodução/Asgav

De acordo com a Asgav, o comportamento das exportações está mantendo o ritmo de recuperação e o setor se mantém atento e avaliando as perspectivas e movimentos do mercado externo para o restante do ano.