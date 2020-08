Secretaria da Agricultura doa 400kg para entidades beneficentes da região de Santa Rosa

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, e Desenvolvimento Rural (Seapdr) do Rio Grande do Sul fez uma doação de aproximadamente 400 quilos de carne bovina desossada a quatro entidades beneficentes da região de Santa Rosa na sexta-feira (14)

O coordenador da setorial da Seapdr na Região, Felipe Weiler, informou que a carne, oriunda do abate sanitário de quatro bovinos apreendidos durante a Operação Sentinela, foi inspecionada por um médico veterinário e considerada apta para consumo humano. Os animais foram abatidos no Frigorífico Cispoa 913, localizado no município de Boa Vista do Buricá, que conta com inspeção e fiscalização veterinária da Seapdr. De acordo com Weiler, o frigorífico apoiou nas operações de desossa, embalagem e entrega do alimento, com acompanhamento da inspetoria veterinária local.

As carnes foram entregues à Associação Hospitalar de Boa Vista do Buricá, ao Lar Bom Pastor de Ivagaci, à Sociedade Beneficente de Amparo ao Idoso de Crissiumal e ao Hospital de Caridade de Crissiumal.