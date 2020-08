Safra 2019/2020 deve ser recorde de 253,7 milhões de toneladas no País

A produção de grãos da safra 2019/20 do Brasil deve ser recorde de 253,7 milhões de toneladas, crescimento de 4,8% ante 2018/19, ou o equivalente a 11,6 milhões de toneladas, informou nesta terça-feira (11), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

"Com o final próximo da colheita da primeira e segunda safra das commodities, o estudo passa a analisar as culturas de terceira e de inverno, de olho no comportamento climático que vem favorecendo as lavouras até agora", disse a estatal em nota que acompanha o 11º Levantamento de Grãos. "A soja já tem garantida a produção recorde estimada em 120,9 milhões de toneladas, com ganho de 5,1%."

No Rio Grande do Sul, Conab relatou um aumento de 25,1% da área plantada de trigo em relação a 2019. Segundo a companhia, as lavouras do grão de inverno devem alcançar 920,6 mil hectares, contra 735,9 mil hectares no ciclo passado. Com uma produtividade esperada de 2.900 quilos por hectare, a Conab prevê uma colheita de 2,67 milhões de toneladas de trigo no Rio Grande do Sul nesta safra, o que representa uma elevação de 20,9% ante os 2,20 milhões de toneladas registrados no ano passado.

Com a safra de verão consolidada, a colheita gaúcha de grão, incluindo as culturas de inverno, deve alcançar um total de 26,45 milhões de toneladas, uma queda de 25,7% ante os 35,89 milhões de toneladas do ciclo 2018/2019. O resultado reflete a quebra causada pela seca no início do ano, que causou fortes reduções nas colheitas de soja (-43,4%) e milho (-31,8%).