Spirit Airlines entra com pedido de falência pela 2ª vez em um ano

A Spirit Airlines entrou com pedido de falência pela segunda vez em um ano, após uma reorganização anterior não conseguir colocá-la em uma base financeira estável.

A companhia aérea de baixo custo disse nesta sexta-feira que precisa cortar gastos e fazer mudanças drásticas em seus negócios, enquanto enfrenta a demanda decrescente por viagens e desafios ao modelo de negócios.

A Spirit continuará voando e vendendo passagens durante o processo de falência. Ela fez o pedido de recuperação judicial no tribunal de falências do Distrito Sul de Nova York. A empresa havia entrado com pedido de recuperação judicial em novembro passado, após várias tentativas fracassadas de fusão com outras companhias aéreas. A Spirit também não renegociou seus contratos de leasing de aeronaves durante o processo anterior, deixando a companhia presa a altos custos, além de seu fardo restante de mais de US$ 2 bilhões em dívidas.

A nova equipe de gestão, nomeada como parte da reestruturação anterior, determinou que a empresa precisa de outro processo de recuperação judicial. A falência pode abrir mais uma oportunidade para uma fusão com a Frontier.