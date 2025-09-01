Conta de luz terá bandeira vermelha 2

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou a bandeira tarifária vermelha patamar 2 para o mês de setembro, o que representa uma cobrança adicional de R$ 7,87 a cada 100 kW/h (quilowatt-hora) consumidos. É o mesmo nível do mês de agosto.

Os especialistas do setor elétrico estavam divididos entre apostas de manutenção da bandeira vermelha patamar 2 e a redução à bandeira vermelha 1, com cobrança adicional de

R$ 4,46 por 100 KWh.

Dos cinco diferentes cenários traçados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), três apontavam para acionamento da bandeira vermelha 2 e dois apontavam bandeira vermelha 1.

A Aneel voltou a mencionar que as condições de afluência dos reservatórios das usinas hidrelétricas, abaixo da média, não estão favoráveis para a geração de energia.

Com isso, há necessidade de maior acionamento de usinas termelétricas, que têm maiores custos de geração. O ano de 2024 foi encerrado com bandeira tarifária verde na conta de luz, mas, desde fevereiro, houve uma piora nas expectativas de chuva. Em junho foi acionada a bandeira vermelha patamar 1, seguindo o mesmo nível no mês seguinte.

Em agosto houve elevação para o patamar 2.