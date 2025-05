Rio Grande do Sul conclui a colheita da soja

A colheita da soja está praticamente encerrada no Rio Grande do Sul. Em função das chuvas que atingem o Estado, a conclusão da colheita dependerá da melhoria das condições climáticas. De acordo com o Informativo Conjuntural, divulgado pela Emater/RS-Ascar nesta quinta-feira, há apenas algumas áreas remanescentes, correspondentes a segundo cultivo ou implantação tardia, que superaram o período crítico da estiagem. Essas áreas representam fração menor que meio ponto percentual da área cultivada e não devem impactar a produtividade média estadual, estimada em 1.957 kg/ha, o que representa uma redução de 38,43% nos 3.179 kg/ha projetados antes do início do plantio. No Estado, a área cultivada com soja é estimada pela Emater/RS Ascar em 6.770.405 hectares.

Diante das perdas significativas na safra de soja, causadas pela estiagem nos últimos meses, os produtores buscam alternativas para equacionar dívidas, com destaque para a demanda por securitização. Sem medidas de renegociação, há perspectiva de redução expressiva na área destinada à soja na próxima safra.

Parcialmente limitada pelas precipitações, a colheita de milho alcançou 96%, estando 3% das lavouras maduras e 1% em enchimento de grãos, correspondendo a cultivos em segunda safra. As lavouras remanescentes apresentam bom potencial produtivo, mas a conclusão da colheita está condicionada à melhoria das condições climáticas. Em algumas áreas, está sendo cultivado nabo forrageiro para cobertura de solo e posterior dessecação para implantação de milho, a partir de agosto.

Paralelamente, foram iniciados os encaminhamentos de custeio da próxima safra com os agentes financeiros cooperativos, aproveitando as atuais condições de juros e cobertura do Proagro. Parte dos produtores já adquiriu sementes, priorizando cultivares precoces e com maior tolerância à cigarrinha-do-milho e aproveitando melhores preços no período.

A produtividade do milho no Estado está estimada pela Emater/RS-Ascar em 6.857 kg/ha, representando redução de 3,6% em relação à projeção inicial de 7.116 kg/ha, realizada antes do início do plantio. A área cultivada está estimada em 706.909 hectares.

A colheita do milho para silagem foi praticamente inexistente no período, e aproximadamente 99% foram colhidos. As lavouras remanescentes encontram-se em fase de maturação, e a colheita está prevista para os próximos dias, condicionada à melhora das condições climáticas. Para o Estado, a produtividade estimada pela Emater/RS-Ascar está em 35.934 kg/ha, representando redução de 6,52% nos 38.440 kg/ha estimados na ocasião do plantio. A área plantada é de 339.555 hectares.

A safra de arroz está tecnicamente encerrada, uma vez que as áreas remanescentes são pontuais e não possuem representatividade estatística capaz de alterar os resultados consolidados da produção. o tempo seco no início do período favoreceu a drenagem das lavouras e a incorporação da palhada. Falta menos de um mês para o início do inverno e cerca de cem dias para a abertura da próxima janela de plantio.