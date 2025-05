IPCA-15 desacelera a 0,36% em maio

A inflação medida pelo IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) desacelerou a 0,36% em maio, após marcar 0,43% em abril, apontam dados divulgados pelo IBGE. O novo resultado ficou abaixo do piso das projeções do mercado financeiro. O intervalo das estimativas ia de 0,38% a 0,53%, com mediana de 0,44%.

A taxa de 0,36% é a menor para meses de maio em cinco anos, ou seja, desde 2020 (-0,59%). À época, marcada pelo início da pandemia, o IPCA-15 havia mostrado deflação (queda). Com o resultado de maio, a alta do índice desacelerou a 5,4% no acumulado de 12 meses. A variação era de 5,49% até abril.

Apesar do alívio, a taxa segue distante do teto de 4,5% da meta de inflação perseguida pelo BC (Banco Central) para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). O economista Lucas Barbosa, da gestora AZ Quest, afirma que o IPCA-15 trouxe um número "muito bom" ao registrar variação de 0,36%. De acordo com ele, a surpresa em relação às projeções está associada a resultados mais baixos do que os esperados em diferentes segmentos. Ele cita alimentos, bens industriais e serviços. A trégua, contudo, não significa ainda que a dinâmica de inflação tenha mudado, já que o IPCA-15 segue distante do teto da meta, aponta Barbosa.