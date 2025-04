Entregadores de aplicativos iniciam paralisação; empresa diz não sentir impacto

Entregadores de aplicativo iniciaram ontem uma greve nacional de dois dias, para reivindicar melhores condições de trabalho e reajuste de remuneração.

Embora sindicalistas envolvidos no movimento estejam postando vídeos da paralisação, que começou no Espaço Motoboy, em Alphaville, o iFood afirma que, até o momento, não há registros de impactos nas suas operações. Outras empresas, contatadas, ainda não deram estimativas.

O primeiro ato de paralisação está programado para às 10h30, na unidade do McDonald's da Alameda Amazonas, seguido por um segundo protesto às 12h30, no Burger King da Alameda Tocantins, também em Alphaville.

Entre as principais demandas da mobilização estão: o estabelecimento de uma taxa mínima de R$ 10 por entrega, o aumento do valor pago por quilômetro rodado de R$ 1,50 para R$ 2,50, a limitação do raio de atuação das bicicletas para até três quilômetros e o pagamento integral por pedidos agrupados.

Os organizadores da greve também denunciam práticas antissindicais, como incentivos financeiros para desencorajar a participação dos entregadores na mobilização. Gil Almeida dos Santos, presidente do SindimotoSP, afirma que a greve ocorrerá em todo o Brasil, que conta com cerca de 1,8 milhão de entregadores e mototaxistas. Só em São Paulo, segundo Santos, a categoria tem entre 700 e 800 mil trabalhadores.

"Um dos principais desafios é o reconhecimento das empresas desses trabalhadores como parte do quadro efetivo de funcionários e não como colaboradores. Embora não seja uma vinculação tradicional, existe uma relação de subordinação e controle por meio dos algoritmos", afirma o presidente do SindimotoSP sobre os desafios associados à regulamentação da profissão.

No perfil "Breque Nacional do Apps", trabalhadores da categoria têm se mobilizado ativamente sobre a paralisação e as demandas do movimento.

A reportagem teve acesso a um posicionamento enviado pelo Ifood para os entregadores do Breque Nacional. Nela, a empresa diz que está atenta ao cenário econômico e que estuda a viabilidade de um reajuste para 2025. O Ifood também argumenta que, nos últimos três anos, houve o aumento do valor mínimo da rota de R$ 5,31 para R$ 6,50.

"Quanto às rotas de bicicletas, reduzimos o raio de entrega em janeiro e padronizamos isso em todas as cidades do Brasil. Reduções adicionais poderiam resultar em uma queda na oferta para bicicletas e, consequentemente, impacto negativo nos ganhos", afirma a empresa.

A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), entidade que representa oficialmente plataformas de entrega, como Uber, 99 Taxi e Ifood, diz que respeita o direito de manifestação e informa que suas empresas associadas mantêm canais de diálogo contínuo com os entregadores. Com relação à remuneração dos entregadores, a associação aponta que, de acordo com o último levantamento do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), a renda média de um entregador do setor cresceu 5% acima da inflação entre 2023 e 2024, chegando a R$ 31,33 por hora trabalhada.