Anvisa interdita pasta de dentes da Colgate

A Agência Nacional de Segurança Sanitária (Anvisa) interditou cautelarmente todas as pastas de dente do modelo Colgate Clean Mint após clientes relatarem que o produto estaria causando reações alérgicas, como ardência, inchaço, vermelhidão e aftas na boca, na língua e na gengiva.

Segundo a medida publicada no DOU (Diário Oficial da União), a ação foi adotada "considerando o número significativo de relatos de eventos adversos associados ao uso do produto".

Os problemas teriam ocorrido após a mudança na fórmula do produto, que agora contém fluoreto de estanho. Segundo a Colgate-Palmolive, a composição é segura e "amplamente usada em cremes dentais em todo o mundo". No Reclame Aqui, plataforma para compartilhamento de problemas dos consumidores, um dos clientes que sofreu com reações alérgicas ao produto diz que teve inflamações e feridas na língua e na boca.

A empresa afirma que uma pequena minoria das pessoas pode apresentar sensibilidade a determinados ingredientes, e que, nesses casos, a recomendação é a descontinuidade do uso do produto e que monitora atentamente os relatos e acompanha cada situação individualmente. Consumidores que tiverem dúvidas ou precisarem conversar sobre os produtos, podem buscar o canal de atendimento no número 0800 703 7722. "A nova fórmula é o resultado de mais de uma década de pesquisa e desenvolvimento e testes extensivos com consumidores, inclusive no Brasil, para proporcionar às pessoas uma excelente saúde bucal. Nossos produtos e seus ingredientes passam por testes rigorosos e são aprovados por agências regulatórias em todo o mundo", diz a empresa em nota.