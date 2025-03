Trinta empresas se inscrevem em leilão para explorar petróleo

A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), informou nesta sexta-feira que 30 empresas estão aptas a participar do próximo leilão de áreas para concessão de petróleo no País, agendado para junho.

O leilão, chamado quinto ciclo da oferta permanente de áreas de concessão, pode oferecer ao mercado até 332 áreas exploratórias, algumas delas localizadas na margem equatorial, foco de embate entre as áreas energética e ambiental do governo.

Ainda não há definição sobre quantas delas irão realmente a leilão: o número final depende de manifestações prévias de interesse que devem ser feitas até o dia 31 de março e só será divulgado oficialmente no início de abril.

O leilão ocorrerá a cinco meses da COP30, em Belém, evento no qual o governo pretende reforçar a ideia de liderança brasileira no processo de transição energética, ao mesmo tempo em que debate a abertura de uma nova fronteira petrolífera na Bacia da Foz do Amazonas.