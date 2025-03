Copom deve monitorar ritmo da atividade econômica

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta sexta-feira que um dos pontos mais relevantes a serem monitorados pela autoridade monetária para o controle da inflação é o ritmo da atividade econômica. O Comitê de Política Monetária (Copom) já vem indicando a necessidade de desaceleração da atividade em suas comunicações. Ele participou da Conference on Monetary Policy Transmission and the Labour Market, promovida pelo Banco de Portugal, em Lisboa.

"Por que olhar para o ritmo da atividade econômica? Porque é fundamental para determinar a inflação, especialmente a inflação de serviços. É por isso que olhamos, nos importamos com a atividade econômica", afirmou o diretor.

Outro ponto que será monitorado é a passagem da taxa de câmbio para a inflação. "Houve um grande processo de depreciação, especialmente em dezembro. A moeda se depreciou rapidamente em dezembro. Houve volatilidade. Já destacamos que, você sabe, o repasse é não linear, o repasse é assimétrico. Então, todas essas coisas são importantes quando há uma depreciação", avaliou.

Ele voltou a mencionar as expectativas de inflação, que desancoraram mais, e são importantes para entender o comportamento da inflação no futuro. "Quando você tem expectativas de inflação desancoradas, a razão de sacrifício aumenta, os custos de levar a inflação de volta para a meta aumentam. E quando olhamos para esses vetores inflacionários no cenário atual, quero dizer, eles permanecem adversos, certo? Você tem um hiato positivo do produto. Isso reflete tanto no mercado de trabalho quanto nas outras medidas de atividade. E a depreciação da taxa de câmbio, uma inflação corrente alta e expectativas de inflação mais desancoradas", disse.

O diretor de Política Econômica do Banco Centra afirmou que é difícil estimar qual é o desemprego neutro no Brasil. "Você vê que o desemprego continuou caindo, e as pessoas pensaram que o desemprego seria estável e continuaria caindo. E é difícil saber qual é o ponto de equilíbrio, porque houve uma reforma no mercado de trabalho, mas acho que não há dúvida de que está forte, e isso tem surpreendido muito nos últimos, digamos, três anos", avaliou.

Para ele, o cenário mostra um mercado de trabalho forte, mas também um apoio ao consumo vindo do crédito forte, dos benefícios sociais e do próprio mercado. Ele também destacou que várias métricas mostram que o mercado de trabalho está apertado no Brasil.