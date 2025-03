Balança comercial registra déficit de US$ 324 milhões em fevereiro

A balança comercial brasileira registrou um déficit comercial de US$ 323,7 milhões no mês de fevereiro. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) na sexta-feira, o valor foi alcançado com exportações de

US$ 22,929 bilhões e importações de US$ 23,253 bilhões.

Na última semana de fevereiro (dias 24 a 28), o rombo nas trocas comerciais foi de

US$ 1,556 bilhão, com vendas de US$ 5,977 bilhões e compras de US$ 7,533 bilhões. No ano, o saldo positivo é de US$ 1,934 bilhão.

O resultado do último mês contrariou todas as expectativas do mercado.

Especialistas consultados pelo Projeções Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) previam um saldo positivo de US$ 1,7 bilhão a

US$ 4,73 bilhões, com mediana em US$ 1,97 bilhão. Nenhuma casa esperava um déficit no resultado de fevereiro, após superávit de US$ 2,164 bilhões em janeiro.

No mês, as exportações registraram baixa de 1,8% na comparação com o mesmo período em 2024, devido ao crescimento de US$ 60 milhões (1,3%) em Agropecuária, queda de US$ 1,53 bilhão (-26,4%) em Indústria Extrativa e alta de US$ 1,02 bilhão (8,1%) em produtos da Indústria de Transformação.

O diretor de Estatísticas e Comércio Exterior do Ministério, Herlon Brandão, atribuiu o resultado negativo à importação de uma plataforma de petróleo da China para o campo de Bacalhau, operado pela Equinor, no valor de US$2,7 bilhões, ponderando tratar-se de um evento esporádico. "Não fosse a plataforma de petróleo, nesse mês de fevereiro, haveria um superávit de US$2,4 bilhões", disse Brandão a jornalistas em entrevista coletiva para comentar os dados.

Já as importações tiveram aumento expressivo, de 27,6%, em fevereiro ante o mesmo mês do ano passado, com avanço de US$ 120 milhões (30,4%) em Agropecuária, recuo de US$ 220 milhões (-18,9%) em Indústria Extrativa e crescimento de

US$ 5,12 bilhões (31,0%) em produtos da Indústria de Transformação.