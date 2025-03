Circuito Nacional do Setor Elétrico debate as tendências e os desafios do mercado

Considerado como o ponto de encontro do setor elétrico, o Circuito Nacional do Setor Elétrico (Cinase) será realizado nesta terça e quarta-feira, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. Organizada pelo Grupo "O Setor Elétrico", a 49ª edição do evento espera receber cerca de 1,3 mil congressistas e contará com 60 palestrantes.

Conforme nota da CEEE Equatorial, são especialistas em instalações elétricas, provedores de tecnologia, dirigentes de empresas e instituições do setor sediadas no Estado e na região Sul do País. A distribuidora gaúcha apoia e participa do Cinase com stand próprio, onde os visitantes poderão conhecer mais sobre a empresa, soluções e inovações que trouxe ao Rio Grande do Sul.

Os principais temas da agenda do setor elétrico serão debatidos no Cinase, entre eles o novo mercado solar - da Geração Distribuída (GD - em que o consumidor produz sua própria energia) ao mercado livre de energia; o hidrogênio verde (H2V) como estratégia para a mobilidade na transição energética; infraestrutura de redes elétricas para implementação do H2V; avanços na segurança e produtividade das redes subterrâneas de energia elétrica; eficiência energética no contexto da Indústria; indústria 4.0, IoT e aplicações na área elétrica; entre outras pautas de discussões técnicas.

A área de exposições do 49º Cinase contará com mais de 30 empresas, entre fabricantes, distribuidores de materiais elétricos e prestadores de serviço. Somados, os ambientes do congresso e da feira de negócios proporcionam o ecossistema para atualização profissional e networking. Além da CEEE Equatorial e da Fiergs, o evento é apoiado por instituições, empresas do setor de energia elétrica e universidades. Entre os apoiadores e participantes estão o Crea/RS, Ufrgs, Pucrs, Senai, Sindienergia-RS; ABEE-RS, CRT-RS,Unisinos e Unijuí.

Com o objetivo de reconhecer iniciativas que apresentem soluções inovadoras para o aprimoramento da qualidade e segurança da engenharia elétrica, foi criado, em 2018, o prêmio O Setor Elétrico. Realizada sempre na véspera de cada edição do Cinase, a premiação e dividida em cinco categorias: Inovação Tecnológica; Instalações Elétricas; Projeto Luminotécnico; Pesquisa & Desenvolvimento; e Energias Renováveis.