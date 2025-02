Trecho da BR-364 é arrematado por consórcio

Com um único interessado, um trecho da rodovia BR-364 foi arrematado nesta quinta-feira (28). O consórcio formado pela 4UM Investimentos e pelo banco Opportunity ofereceu um desconto de 0,05% sobre a tarifa básica do pedágio e vai assumir o contrato da chamada Rota Agro Norte. Novas no setor de infraestrutura, as empresas serão responsáveis pelo trecho de 687 km de extensão, que corta todo o estado de Rondônia, entre Vilhena e a capital, Porto Velho.

O contrato, que terá duração de 30 anos, prevê investimentos de R$ 6,53 bilhões em obras estruturantes, além de outros R$ 3,9 bilhões em manutenção. O projeto inclui a duplicação de 114 km da estrada, 200 km de faixas adicionais, 20 passarelas de pedestres e 19 km de vias marginais, entre outras intervenções.

Como mostrou a Agência Folhapress, a BR-364 chegou a ser avaliada por cinco empresas. O investimento alto do empreendimento e sua distância das maiores capitais do país, porém, foram considerados fatores que tornam a concessão mais desafiadora para o investidor.

No Ministério dos Transportes, o projeto era considerado o mais difícil da carteira de leilões prevista para 2025. O risco maior que o normal afugentou operadores tradicionais, mas atraiu as novatas.

Na cerimônia de batida de martelo, o diretor presidente da 4UM, Leonardo Boguszewski, disse que o novo contrato vai contribuir com o desenvolvimento do país, por meio de um investimento numa região tão importante.

O executivo mencionou também a importância do trecho para o escoamento de grãos que acontece por meio da região Norte do país e como a BR-364 pode, uma vez melhorada, contribuir ainda mais para isso.

Boguszewski assumiu o compromisso de realizar todas as melhorias de segurança previstas do contrato, um dos aspectos mais importantes do projeto.

Em agosto do ano passado, a 4UM Investimentos venceu o leilão da BR-381, em Minas Gerais, com o compromisso de investir R$ 9 bilhões na estrada que chegou a ser conhecida como "estrada da morte".

Naquele certame, a companhia superou a proposta da Opportunity, agora sua parceira no contrato da BR-364.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, lembrou que o governo também vai licitar trecho da BR-364 em Mato Grosso. "Esses dois leilões vão ser muito importantes para fortalecer os corredores de exportação do agro.'

Renan acrescentou que projetos como esses garantem novos investimentos no setor agropecuário brasileiro, mais competitividade para o país e mais segurança para quem trafega na rodovia.

Em entrevista a jornalistas, o ministro minimizou a falta de concorrência. "Leilão é assim mesmo", afirmou. "O importante é ter capacidade de atrair o investimento privado."

Segundo ele, o ministério recebeu pedidos de adiamento do edital para que outros concorrentes pudessem entrar, mas que o governo não vai adiar sua agenda de leilões.

Nelson Barbosa, diretor de planejamento e estruturação de projeto do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), destacou que o leilão é a primeira concessão de rodovia do estado de Rondônia.

"É a espinha dorsal do estado, vai ajudar bastante na economia, no escoamento da safra para a hidrovia do rio Madeira, mas muito importante também para melhorar a segurança da população", afirmou.

Barbosa disse também que o investimento, além de representar uma melhoria de infraestrutura, é positivo do ponto de vista fiscal.