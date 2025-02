RS e Apex Brasil preparam memorando de entendimento

Com o objetivo de estabelecer colaborações em prol do desenvolvimento econômico, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), a Invest RS e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento (Apex Brasil) preparam um memorando de entendimento conjunto. Representantes se reuniram para discutir o assunto durante a viagem à Dubai, nos Emirados Árabes, onde a Sedec e a agência de investimentos gaúcha estão para participar da Gulfood 2025, a principal feira de alimentos e bebidas do mundo árabe.

A partir da assinatura do memorando, cujo texto está em construção, serão firmadas parcerias para o planejamento e desenvolvimento de ações, projetos e missões em conjunto, com ênfase no aumento das exportações e na atração de investimentos estrangeiros diretos.

Para o secretário da pasta, Ernani Polo, a parceria reforça os objetivos de ampliar a presença dos produtos gaúchos no mercado internacional e a atração de investimentos para o Estado. "Sedec e Invest RS já vêm trabalhando em conjunto para estes fins, seguindo as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e sustentável do RS, e, com a adição da Apex, poderemos ir mais longe", disse.