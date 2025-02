Aneel anuncia que fevereiro terá bandeira verde

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou a bandeira tarifária verde para o mês de fevereiro de 2025, sem custo adicional na tarifa de energia. O regulador menciona, como justificativas, o volume de chuvas e as boas condições dos níveis dos reservatórios. É o terceiro mês consecutivo que a bandeira verde é acionada. Com a seca histórica no 2º semestre de 2024, a Aneel havia acionado a bandeira tarifária vermelha patamar 1º em setembro - a primeira em três anos.

O diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, disse que há indicativo de bandeira tarifária verde ao longo do ano, em razão das previsões climáticas atuais. Ele ponderou, por outro lado, que só no fim do período úmido haverá uma previsão mais assertiva. O sistema de bandeiras tarifárias, criado em 2015, chega no segundo mês de 2025 com a marca de 61 acionamentos nas classificações amarela, vermelha 1, vermelha 2 ou, com maior impacto, a classificação "escassez hídrica".