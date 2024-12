Mais de 60% dos empresários estão confiantes no desempenho do segmento em 2025, mostra pesquisa do Sebrae RS

Apesar do cenário não tão positivo no último bimestre, a 39ª edição da Pesquisa de Monitoramento dos Pequenos Negócios do Sebrae RS mostra certo otimismo dos empreendedores, uma vez que 62% dos entrevistados estão confiantes na melhoria do seu ramo de atividade e 47% estão confiantes na melhoria da economia do RS para o próximo bimestre. O levantamento foi realizado entre os dias 1º e 24 de novembro.

A análise abrange a situação dos negócios, os desafios enfrentados, o desempenho em termos de faturamento e ocupação, o acesso ao crédito e as expectativas para o próximo bimestre, tanto no contexto econômico quanto empresarial. Além disso, inclui ações e expectativas para as demandas de final de ano. O estudo ouviu 442 empreendedores clientes do Sebrae RS, atendidos nos meses de setembro e outubro.

A amostra envolve os segmentos de serviços (54%), comércio (27%) e indústria (19%). Das empresas pesquisadas 48% são MEIs, 37% são microempresas e 15% de pequeno porte. Para 48% dos empresários, há intenção de expandir atividades. Outros 43% pretendem manter o negócio. A expectativa de um aumento na ocupação, indicado por 29%, demonstra otimismo em relação ao futuro. Contudo, 46% preferem manter a situação atual.