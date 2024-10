Bancarização via Pix traz mais lucros aos bancos do que tarifas

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira, que, embora tenham perdido receitas com tarifas cobradas em transferências financeiras, os bancos ganharam com a bancarização promovida pelo Pix. Sem tarifas nas transações, o sistema do BC se tornou uma plataforma popular para pagamentos de contas.

Campos Neto pontuou que os bancos privados ficaram com a maior parte do custo de implementação do Pix. O custo para o Banco Central, em ações como a padronização do sistema, foi de US$ 3 milhões a US$ 4 milhões. Para manter o Pix em operação, o custo anual é de US$ 10 milhões por ano. O banqueiro central repetiu que o lançamento do Pix por aproximação está previsto para os próximos meses.

Após classificar o Pix como uma ferramenta de democratização financeira, de transações rápidas e baratas, além de um sistema transparente e aberto, Campos Neto destacou que a média de transações diárias pela plataforma já passa de duas por pessoa bancarizada. "É maior do que qualquer outro lugar que conhecemos, e a adoção foi muito rápida", comentou.

Sobre os próximos passos da ferramenta, o BC, disse Campos Neto, trabalha com o G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, numa taxonomia mínima para a conexão entre sistemas de pagamentos dos países.

O presidente do Banco Central afirmou que o Drex, como é chamada a versão digital do real, evoluiu na direção do atacado para o varejo, podendo ser adotado em ambas as pontas. Ele destacou a eficiência que o Drex vai trazer, por exemplo, na conexão de ativos com sistemas de pagamentos automatizados.

"No fim, será para ambos atacado e varejo. As pessoas em geral terão uma vantagem enorme em usar o Drex porque ele vai tornar os ativos mais negociáveis", declarou o banqueiro central. Campos Neto falou sobre as inovações desenvolvidas pelo BC para ampliar o acesso a intermediações financeiras, e fez projeções sobre o futuro das novas plataformas.