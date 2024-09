Setor de seguros arrecada R$ 250 bi de janeiro a julho

O setor brasileiro de seguros arrecadou R$ 249,9 bilhões entre janeiro e julho deste ano, de acordo com a Superintendência de Seguros Privados (Susep). O número representa um crescimento de 15,1% em relação ao mesmo período do ano passado.

Somente em julho, foram arrecadados R$ 40,4 bilhões, alta de 14% em relação ao mesmo mês de 2023. Na comparação com julho deste ano, a variação foi positiva em 15,2%, de acordo com No acumulado do ano até aqui, os segmentos de seguros de pessoas e de previdência tiveram os maiores crescimentos, de 21,1% e de 8% no comparativo anual, respectivamente.

O desempenho dos produtos de pessoas foi puxado pelos planos VGBL, que embora sejam vendidos como previdência privada, são caracterizados pela Susep como seguros de pessoas. Nos sete primeiros meses de 2024, foram R$ 105,2 bilhões em contribuições para a modalidade, alta de 22,1% em um ano.

Em nota, o superintendente do órgão, Alessandro Octaviani, disse que as mudanças no mercado de previdência no começo do ano foram um destaque do período. "O tema foi previsto no Plano de Regulação vigente e as novas normas passaram a fomentar a concorrência e dar maior poder de decisão para o consumidor ao longo do tempo, o que deve impulsionar o segmento para um desempenho ainda melhor", afirmou ele.