Vendas no varejo ficam estáveis em maio, aponta ICVA

Jornal do Comércio

O faturamento do varejo em maio ficou estável (0,0%) descontada a inflação, em comparação com o igual mês de 2023, segundo informações do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), divulgado ontem pela Cielo. Em termos nominais, que refletem a receita de vendas observadas pelo varejista, houve aumento de 4%.