Regras para a importação de aço devem sair até junho

O governo planeja publicar no início de junho a regulamentação das cotas de importação de 11 itens da siderurgia. Anunciado no fim de abril, o estabelecimento de cotas - acima das quais o Imposto de Importação será majorado a 25% - foi definido pela Câmara de Comércio Exterior (Camex), mas, para entrar em vigor, precisa ainda ser regulamentado.

Era preciso cumprir algumas etapas antes de publicar as regras, como obter o aval dos parceiros do País no Mercosul. Além disso, o governo teve de estudar formas para evitar que uma corrida pela compra de produtos atropele importadores com menos capacidade. A partir da publicação da portaria, a medida terá validade de 12 meses.

A forma como o governo vai operacionalizar o regime de cotas é acompanhada com atenção e ansiedade pelo setor. O alerta foi dado ontem, diretamente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Desenvolvimento (Mdic), Geraldo Alckmin.

Em discurso em evento com representantes do setor na segunda-feira no Palácio do Planalto, o presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes, disse ser "imprescindível" que o sistema "cota-tarifa" seja eficiente e bloqueie as importações "predatórias". "O sistema é novo no Brasil e precisará ser acompanhado e refinado."

Técnicos já têm apontado nos bastidores que a implementação das cotas vai exigir monitoramento sob diversos aspectos. Por exemplo, o governo terá de verificar se o cálculo da cota - que é a média de importação entre 2020 e 2022 acrescido de 30% - está correto, superestimado ou subestimado. A avaliação é de que a metodologia poderá ser considerada imprecisa, por exemplo, se a importação de nenhum dos aços listados chegar ao limite da cota, porque dessa forma o governo não estaria conseguindo proteger efetivamente a indústria nacional das compras externas.