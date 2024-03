Casas Bahia tem prejuízo de R$ 1 bi no 4º trimestre

A Casas Bahia registrou prejuízo líquido de R$ 1 bilhão no quarto trimestre de 2023, segundo resultados financeiros divulgados ontem. A perda é a maior da história da varejista em um trimestre, e representa seis vezes o prejuízo de R$ 163 milhões apresentado no último trimestre de 2022.

A receita líquida da companhia no período foi de R$ 7,4 bilhões, uma queda de 16,2% em relação ao quarto trimestre do ano anterior.

Em todo o ano de 2023, a companhia registrou prejuízo líquido de R$ 2,6 bilhões -um salto de quase oito vezes em relação às perdas de 2022, da ordem de R$ 342 milhões. A receita líquida no ano foi de R$ 28,8 bilhões, 6,6% menor que a do ano anterior.

De acordo com a empresa, o resultado reflete "o desempenho do mercado e, também, impactos não recorrentes de fatores ligados ao Plano de Transformação que se referem à reestruturação, otimização de quadro de pessoas e fechamento de lojas."

Na apresentação dos resultados, a administração da varejista afirma que reduziu o número de funcionários em 8.600 entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Houve também redução de 42% no número de cargos de alta liderança. A Casas Bahia ainda fechou 55 lojas no ano passado, sendo 17 só no quatro trimestre. Já os estoques foram reduzidos em R$ 1,2 bilhão.

Na divisão por canais, a empresa registrou quedas de 12,4% nas receitas brutas de lojas físicas, e de 20,8% nas vendas virtuais.

Em contrapartida, a empresa afirma ter apresentado em 2023 o melhor fluxo de caixa dos últimos quatro anos, da ordem de R$ 648 milhões, frente a R$ 582 milhões negativos de 2022. O fluxo de caixa livre é o saldo em caixa depois que todas as obrigações foram pagas. No quarto trimestre, o fluxo de caixa livre foi de R$ 721 milhões (frente aos R$ 2,5 bilhões negativos do mesmo período do ano anterior).