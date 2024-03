Egito abre mercado para Brasil exportar carnes de caprinos e ovinos

Jornal do Comércio

O Egito abriu seu mercado para a exportação de carnes, produtos cárneos e miúdos de caprinos e ovinos do Brasil, informou ontem o Ministério da Agricultura. Desta forma, desde janeiro do ano passado, cem novos mercados foram abertos para o Brasil no exterior, em 49 países. Em 15 meses, o número alcançado é o dobro do registrado em igual período da gestão anterior, quando 50 mercados foram abertos em 24 países.