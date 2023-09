Rio Grande do Sul é o estado que mais recorreu ao crédito consignado

Jornal do Comércio

Pesquisa divulgada pela Serasa mostrou que 46% dos consumidores gaúchos afirmaram ter procurado crédito no último ano. O levantamento Finanças Regionais: as diferenças na relação com o dinheiro entre os Estados do Brasil, realizado pela entidade em parceria com a Opinion Box, mostra que o Estado é o que mais busca crédito consignado (27%) - a média nacional é de 21%. Os métodos mais contratados, contudo, são empréstimo pessoal (53%) e cartão de crédito (46%). O estudo também indicou que o parcelamento está em alta no Brasil. Sete em cada 10 pessoas compram a prazo no País. Os fatores mais levados em consideração antes de parcelar uma compra são a disponibilidade do dinheiro em conta (27%) e a cobrança de juros (25%). A utilização de cartão de crédito de terceiros é o método mais popular de parcelamento entre os consumidores do Rio Grande do Sul (34%) - apenas 11% utilizam cartão de crédito próprio nesse tipo de operação. Crediários específicos de lojas (29%) e boleto bancário (24,5%) também são muito procurados para diluir os valores ao longo do tempo. A pesquisa trouxe ainda insights sobre organização financeira, e 63% dos entrevistados do Estado afirmaram realizar controle mensal das finanças.