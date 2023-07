FMI eleva previsão para PIB global a 3% este ano

Jornal do Comércio

Em meio ao arrefecimento das tensões bancárias, o Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou a previsão para o crescimento econômico do planeta este ano, conforme atualização do relatório de Perspectivas da Economia Mundial, divulgada ontem. A instituição, no entanto, alerta para "desafios persistentes" no cenário, diante do compromisso de bancos centrais na luta contra a inflação.