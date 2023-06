Pequenos negócios tiveram queda de faturamento no RS

A redução do poder de compra do consumidor, o desafio de equilibrar as finanças e o aumento geral dos custos são os fatores que mais afetaram o ambiente dos pequenos negócios gaúchos no segundo bimestre de 2023, onde 51% das empresas indicaram redução no faturamento. É o que aponta a mais recente pesquisa do Sebrae RS. O levantamento ouviu empresários de Micro e Pequenas Empresas (MPE) e Microempreendedores Individuais (MEI) gaúchos dos setores do comércio, serviço, indústria e agronegócio. As informações são da assessoria da entidade.

De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Godoy, o atual cenário econômico nacional impõe desafios à performance das empresas, que seguem dando demonstração de resiliência no Estado. "Uma vez mais a gestão vem para o centro da atenção dos pequenos negócios. O cuidado com a preservação do caixa, a manutenção do relacionamento com os clientes e o desenvolvimento ou consolidação de canais de venda que ampliem a visibilidade dos produtos e serviços, mostram-se estratégias ainda mais importantes em momentos de incerteza", acredita.

Neste cenário, a pesquisa do Sebrae RS indica a evolução da utilização de ferramentas digitais e o uso de dados para a tomada de decisão pelos pequenos negócios. Segundo o estudo, 64% das empresas utilizam os meios digitais para atendimento e relacionamento com clientes, 59% para a divulgação e 50% para venda de produtos e serviços. As principais ferramentas digitais utilizadas são o WhatsApp, Instagram e o WhatsApp Business.

Entre os principais desafios apontados para o setor, a redução do poder de compra do consumidor aparece com 39% na pesquisa, seguida por equilibrar as finanças e o aumento geral dos custos, com 35%, e aumento de custos - com energia, água, insumos, etc., que aparece com 32%.

Já em relação às perspectivas para o restante do ano de 2023, 43% dos empresários consultados acreditam que a situação da economia do Rio Grande do Sul não deve se alterar no próximo bimestre, enquanto 36% estão confiantes na sua melhoria. A maioria dos entrevistados (58,5%) disse ainda que tem a intenção de manter as atividades nos próximos dois meses, e um terço deles (31,4%) afirmou planejar expandir o negócio.