O Brasil registrou fluxo cambial positivo de US$ 15,077 bilhões em 2023 até 6 de abril, informou o Banco Central (BC) ontem. No mesmo período do ano passado, havia entrada líquida de US$ 9,419 bilhões. Em 2022, o saldo foi negativo em US$ 3,233 bilhões.

No acumulado do ano, o canal apresentou entradas líquidas de US$ 1,073 bilhão. Isso é o resultado de aportes no valor de US$ 146,993 bilhões e retiradas no total de US$ 145,919 bilhões.