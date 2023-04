CNC projeta aumento nas vendas de Páscoa

Jornal do Comércio

Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), há uma expectativa de crescimento de 2,8% no volume de vendas do varejo na Páscoa de 2023, que espera faturar R$ 2,49 bilhões este ano. Outra pesquisa feita pela empresa de inteligência analítica Boa Vista, apontou que seis em cada dez empresários esperam aumento nas vendas em relação à mesma data do ano passado.