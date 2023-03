Medida que facilita abertura de empresas e negócios passa a vigorar no Estado

O número de atividades consideradas de baixo risco para abertura de empresas e negócios no Rio Grande do Sul foi ampliado de 24 para 770. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado ontem. A aprovação da iniciativa ocorreu em reunião do subcomitê estadual da Rede Simples, sistema para simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios, realizada no dia 15 de março.

A medida ampliará as possibilidades para abertura, no Rio Grande do Sul, de empresas individuais ou limitadas pelos municípios que aderirem ao Tudo Fácil Empresas, serviço criado pelo governo estadual que permite a abertura de empresas on-line de forma facilitada, com tempo máximo de 10 minutos.

Articulada pelo Descomplica RS, braço executivo do Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo (Cede), liderado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), a aprovação encerra um trabalho iniciado em 2020. A tabela das atividades foi revisada pelo Subcomitê Estadual da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios.